Vegane Wurst für den Grill im Öko-Test

In (Bio-)Supermärkten und Discountern wurden 19 vegane Grillwürstchen eingekauft, darunter zehn Bio-Produkte. Umgerechnet auf 200 Gramm kosteten diese zwischen 1,99 Euro und 5,05 Euro. Im Labor sind alle Würstchen auf gesättigte (MOSH/ MOSH-Analoge) und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH) sowie Pestizidrückstände, darunter Glyphosat , untersucht worden. Eine weitere Analyse umfasste Chlorat und Perchlorat, die als mögliche Rückstände aus Reinigungsprozessen in der Produktion stammen könnten. Der Fettgehalt wurde bestimmt und mit den deklarierten Werten abgeglichen. Darüber hinaus umfasste das Prüfprogramm die Fettschadstoffe 3-MCPD- und Glycidylester, die jedoch in keinem Produkt in abwertungsrelevanten Mengen nachweisbar waren. Zum Vergleich mit den deklarierten Werten bestimmte das Labor auch den Salzgehalt und der Eisengehalt wurde analysiert.Das Labor maß die Belastung mit Keimen - in den getesteten Produkten wurde aber weder etwas gesundheitlich Bedenkliches noch den Verderb Förderndes detektiert. In einer Algenbratwurst wurde zusätzlich der Jodgehalt bestimmt. Die Kunststoffverpackungen prüfte ein Labor auf PVC/PVDC/chlorierte Verbindungen.Bei der sensorischen Beurteilung der zuvor eingeölten und auf einem Elektrogrill zubereiteten Würstchen erfassten und bewerteten geschulte Experten charakteristische Merkmale und Abweichungen an Aussehen, Geruch, Geschmack sowie Konsistenz und Mundgefühl.