Nanoplastik in Wasserflaschen: Bedeutung für uns Menschen

Wie kann man sicher sein, dass im Trinkwasser nicht auch Nanoplastik lauert? Die Verunreinigung durch Nano- und Mikroplastik im Trinkwasser wird in vielen Ländern mit schlechten oder gar keinen Klärwerken ein immer größeres Problem. Forscher aus China wollten deshalb herausfinden, ob Abkochen eine wirksame Methode zur Entfernung von Nano- und Mikroplastik sein könnte."Die gute Nachricht", so versichert Christiane Zarfl, "dies scheint unter bestimmten Umständen zu funktionieren. Die Entfernung der Partikel geschieht durch eine Einkapselung der Partikel beim Kochen in Kalkablagerungen. Im Anschluss sollte eine Filterung, zum Beispiel durch Kaffeefilter erfolgen. Die Effizienz der Methode hängt also auch vom Umfang der Kalkablagerung ab und funktioniert besser bei hartem als bei weichem Wasser." 90 Prozent der freischwimmenden Nano- und Mikroplastikteile ließen sich aus dem harten Wasser entfernen. Bei weichem Wasser waren es nur noch 25 Prozent.