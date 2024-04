Plastik belastet Umwelt: Viel Müll von wenigen Großkonzernen

Quasi für Verbraucher heruntergebrochen hat das eine weitere Studie, veröffentlicht im April im Wissenschaftsmagazin "Science" . In fünf Jahren haben die Forscher zwischen 2018 und 2022 in 84 Ländern Plastikmüll in der Natur aufgesammelt - 1,8 Millionen Fundstücke kamen zusammen. Die Hälfte des gefundenen Materials trug keine Erkennungszeichen von Produkten oder Markenzeichen. Die andere Hälfte schon.