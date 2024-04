Adidas beendet Zusammenarbeit mit Umweltorganisation

Adidas bewirbt einen teilweise aus Meeresplastik gefertigten Schuh. Das große Ding in Sachen Nachhaltigkeit oder nur Greenwashing?

Der Sportartikelkonzern Adidas hat seine langjährige Partnerschaft mit der Umweltschutzorganisation "Parley for the Oceans" beendet. Der Ende des Jahres auslaufende Vertrag werde nicht verlängert, teilte der Konzern der ZDF-Umweltredaktion und dem Medien-Start-up Flip mit. Danach wird es laut Adidas keine neuen Produkte mit sogenanntem Parley Ozeanplastik mehr geben.

ZDF und Flip hatten die Anfrage an den Konzern vor mehreren Wochen abgeschickt. Erst jetzt folgte die Antwort von Adidas, dass man die Partnerschaft mit Parley beende.

Das neue Nationaltrikot für die Heim-EM 2024 ist anders als das Vorgängermodell zur WM 2022 bereits ohne Ozeanplastik hergestellt. Auch in der begleitenden Werbekampagne ist vom Schutz der Meere keine Rede mehr.

Adidas: Parley-Produkte nur kleiner Teil des Angebots

Adidas begründet das Ende der Zusammenarbeit damit, dass die Parley-Produkte nur noch einen sehr kleinen Teil des nachhaltigen Angebots ausmachten. Zudem arbeite man an zahlreichen Projekten zur Entwicklung nachhaltigerer und klimaschonender Materialien und kooperiere mit mehreren Partnern für den Aufbau einer Kreislaufwirtschaft. So seien im vergangenen Jahr bereits 99 Prozent des verarbeiteten Polyesters recycelt.

Partnerschaft begann mit gemeinsamem Sneaker

Adidas und "Parley for the Oceans" begannen ihre Partnerschaft 2015 mit einem gemeinsamen Sneaker. Seitdem nutzt Adidas sogenanntes Ozeanplastik, also Plastikabfall aus Küstenregionen, um daraus Kleidung herzustellen.