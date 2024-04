Wie die Osterinsel in Mikroplastik versinkt

Jedes Jahr gelangen mehr als 11 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Es bilden sich riesige Müllstrudel und mit der Zeit entsteht Mikroplastik.

Mikroplastik: Teil der Nahrungskette des Meeres

Am Strand stößt eine kleine Gruppe Freiwilliger zu Averill und Pakomio. Regelmäßig durchsieben sie den Sand, um ihn vom allgegenwärtigen Plastik zu befreien, das jeden Tag aufs Neue angespült wird.

"Am Plastik im Meer siedeln sofort Korallen . Die wiederum locken die ersten Fische an", erklärt er.

Sobald kleine Fische am Plastik sind, kommen große Fische, um sie zu fressen, wie die Haie. Aber wenn die dann zubeißen, fressen sie das Plastik gleich mit.

Rapa Nui: Am Rande des pazifischen Müllstrudels

In einer guten halben Stunde hat die Gruppe rund acht Kilogramm Mikroplastik, also Partikel, die kleiner als fünf Millimeter sind, aus dem Sand gesiebt. Und das in einem Areal von nur fünf mal zehn Metern.