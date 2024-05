Laugenbrezel: Verschiedene Backwaren im Vergleich

Ob dem wirklich so ist, das checkt WISO in einer Blindverkostung. In der Fußgängerzone in Neustadt an der Aisch wird Passanten eine frische Brezel von Bäckermeister Erbel und eine Brezel von der SB-Theke des Discounters Aldi angeboten. In dem Check kommt die industriell gefertigte Brezel nicht gut an. Der klare Favorit ist hier eindeutig die frische Brezel vom Bäckermeister.