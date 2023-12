Gegen PFAS: Rost kann Schadstoffe aus Trinkwasser filtern

So entsteht ein "intelligenter Rost", der - je nach Beschichtung der Partikel - viele unterschiedliche Schadstoffe anziehen kann. Das funktioniert auch mit der Gruppe der PFAS-Chemikalien . Diese sind in vielen Alltagsprodukten, wie etwa Outdoorjacken, enthalten. Sie sind hochgiftig, bauen sich kaum ab und reichern sich in der Umwelt und im menschlichen Körper an.