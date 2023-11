Wasser entsalzen: Ozeane als neue Quelle für Trinkwasser

Die größte Entsalzungsanlage für Trinkwasser in Europa ist in Barcelona in Spanien.

Zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt, was mehr als genug ist, um die Weltbevölkerung zu versorgen. Doch es ist zu salzig. Laut einer aktuellen Studie der United Nations University for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) wird das Anzapfen von Fluss- und Grundwasser sowie das Sammeln von Regenwasser den weltweiten Wasserbedarf nicht mehr decken können.

Entsalzungsanlagen immer gefragter

Schon heute produzieren 22.000 Entsalzungsanlagen in etwa 170 Ländern der Erde Trinkwasser, Süßwasser und Betriebswasser aus Meerwasser. "Jährlich sehen wir in unseren Datenbanken einen stetigen Zuwachs, im Durchschnitt rechnen wir bis 2030 mit jährlich circa 15 Prozent Zuwachs weltweit", sagt Claus Mertes von der Gesellschaft Deutsche MeerwasserEntsalzung (DME). Bei der Anschubfinanzierung einer Anlage beteiligt sich auch Deutschland. "Wichtig ist es hierbei seitens der Entwicklungshilfe auf hohe Qualität und Energieeffizienz zu bestehen", meint Mertes.

Die größten Entsalzungsanlagen in Saudi-Arabien, Israel, VAE und USA

Die zehn größten Entsalzungsanlagen stehen in Saudi-Arabien, Israel, den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie den USA. Auch in Südeuropa setzt man auf Meerwasserentsalzung. In Spanien etwa produzieren rund 800 Entsalzungsanlagen täglich Millionen Liter Wasser für Haushalte, Landwirtschaft und Industrie. In Deutschland wird auf Helgoland seit Jahrzehnten zur Trinkwasserversorgung Meerwasser entsalzt.