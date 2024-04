Stiftung Warentest: Viele Konserven enthalten Chemikalie BPA

Bisphenol A findet sich in vielen Alltagsgegenständen mit Polycarbonat - zum Beispiel in Smartphones , in Aufbewahrungsboxen und Flaschen für Lebensmittel sowie Geschirr. Zudem kommt die Substanz in Produkten mit Epoxidharzen vor, etwa in manchen Trinkwasserleitungen . Die Harze werden auch für Klebstoffe verwendet.In Babyfläschchen und Kassenbons ist die Substanz EU -weit verboten.Quelle: Stiftung Warentest