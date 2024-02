Spaghetti im Öko-Test: Zwei Bio-Produkte verlieren

Kein Pestizid stand in der Vergangenheit so stark in der Kritik wie Glyphosat . Die internationale Agentur für Krebsforschung schätzt laut Öko-Test den Wirkstoff als "wahrscheinlich krebserregend" ein, die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) sieht das nicht so. Öko-Test ordnet Glyphosat den besonders bedenklichen Pestiziden zu und betont, wer "bio" kaufe, wolle keine Pestizide in seinen Lebensmitteln