Vegane Butter im Öko-Test: Enttäuschende Ergebnisse

Getestet wurden neun vegane Blöcke, also in Folie oder Papier eingewickeltes, festes veganes Streichfett aus dem Kühlregal, darunter vier Bio-Produkte. Sie kosteten zwischen 1,59 und 2,74 Euro pro 250 Gramm.Die Produkte sind in verschiedenen Laboren getestet worden: auf die Fettschadstoffe 3-MCPD und Glycidol, auf Transfettsäuren, Mineralölbestandteile und Weichmacher . Weiterhin ließ Öko-Test die Blöcke durch ein Pestizidscreening laufen und auf polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe testen. Die Fettzusammensetzung wurde überprüft und sich bei deren Bewertung an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) orientiert.Zudem fand ein Geschmackstest statt. Drei erfahrene Sensorikprüfer haben die Produkte verkostet und deren Geruch, Geschmack, Konsistenz/Streichfähigkeit und Schmelz bewertet. Per Deklaration wurde zudem überprüft, ob die Produkte Aromen enthalten oder andere Vitaminzusätze als Vitamin A und D . Eine Anreicherung mit diesen beiden fettlöslichen Vitaminen wird vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Streichfetten als sinnvoll toleriert. Darüber hinaus akzeptierte Öko-Test auch das für Veganer wichtige Vitamin B12.Daneben wurden die Werbeaussagen überprüft - etwa, ob die Anbieter mit Begriffen wie "klimaneutral" warben und dies nicht ausreichend erklärten. In allen neun Produkten stecken tropische Fette. Weil der Anbau der Ölfrüchte oft mit Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen verbunden ist, bat Öko-Test die Hersteller um Offenlegung ihrer Lieferketten sowie um Belege, inwieweit sie für die Probleme in der Lieferkette Verantwortung übernehmen.