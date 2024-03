Warum Brot weiterhin teuer bleibt - drei Bäcker berichten

Am Morgen, am Abend oder zwischendurch - Brot ist für viele Deutsche ein Grundnahrungsmittel . Der Preis dafür stieg in den letzten Jahren aber stetig an. Laut Statistischem Bundesamt erreicht der Verbraucherpreisindex für Brot und Brötchen einen Höchstwert - und das trotz sinkender Preise für Getreide und Energie.