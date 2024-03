Pesto rosso: Nach Öko-Test ein Pesto vom Markt genommen

Die Pinienkerne in einer Pfanne bei kleiner Hitze und ohne Öl rösten. Die getrockneten Tomaten ohne Öl gemeinsam mit dem geschälten Knoblauch, den Pinienkernen und dem Olivenöl im Mixer pürieren. Den Parmesan hinzufügen und die Paste mit Salz und Pfeffer abschmecken.



Zur Haltbarmachung des Pestos dieses in ein Twist-off-Glas füllen und mit Olivenöl bedecken. Im Kühlschrank lagern und zügig aufbrauchen.



Ein Trick für Sämigkeit im Teller: Beim Abschütten der Nudeln etwas Nudelwasser in einer kleinen Schale auffangen. Pesto nach Geschmack auf die Nudeln geben, einen guten Esslöffel heißes Nudelwasser darüber, vermengen und erleben, wie sich das Pesto cremig an die Nudeln schmiegt.