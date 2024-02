Hummus aus Kichererbsen im Check: Lieber teuer oder billig?

Der selbst gemachte Hummus ist zwar hochkalorisch, also nichts für eine Diät , aber die Zutaten sind gesund. Die Nährstoffe aus den Kichererbsen und der Sesampaste kann der Körper gut verarbeiten. Mit circa zehn Gramm Protein pro 100 Gramm hat das Produkt einen hohen Proteinanteil . Es ist also besonders geeignet für Menschen, die sich fleischlos ernähren . Außerdem enthält Hummus wichtige Mikronährstoffe wie Eisen und Kalzium. Doch wie viel Gesundes steckt noch in den Fertigprodukten drin?