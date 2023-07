„Bei Lidl übernehmen wir im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit die Verantwortung, die Grundrechte aller Interessengruppen in den verschiedenen Stufen unserer Lieferkette zu achten und zu schützen.



Zentraler Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie im Einkauf von Lidl ist es, Rohstofflieferketten sozial- und umweltbewusst zu gestalten. Aus diesem Grund zielt unser Engagement darauf ab, negative ökologische und soziale Auswirkungen unserer Vorprodukte – vom Anbau über die Ernte und die Weiterverarbeitung bis hin zum Transport in die Filialen – so weit wie möglich zu reduzieren.



Daher haben wir in unserer Einkaufspolitik Rohstoffe Ziele veröffentlicht, die auf eine langfristig nachhaltigere Beschaffung kritischer Rohstoffe in unseren Lieferketten einzahlen. Diese enthalten neben Rohstoffen wie Kakao, Kaffee, Tee, Obst und Gemüse und Fisch auch Ziele für den Rohstoff Reis.



Lidl ist 2020 als erster deutscher Händler der Sustainable Rice Plattform beigetreten. Die von Organisationen wie dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) geführte Stakeholder-Allianz hat einen Nachhaltigkeitsstandard für Reis definiert, deren Ziel es ist, das Einkommen der Kleinbauern zu erhöhen und den Wasserverbrauch sowie die CO2-Emissionen durch effizientere Anbau- und Erntemethoden zu reduzieren.



Bezogen auf den Milbona Milchreis können wir mitteilen, dass der enthaltene Reis aus Italien stammt und sowohl Trocken- als auch Nassanbau möglich ist. Die aktuelle Reissorte wird nass angebaut. Dazu wird Niederschlagswasser gesammelt und durch ein System aus Kanälen, Gräben und Schleusen auf die Felder geleitet.



Im Rahmen der gemeinsam erarbeiteten Plastikstrategie REset Plastic der Unternehmen der Schwarz Gruppe verfolgt auch Lidl ambitionierte Recycling- und Einsparungsziele. Beim Milbona Milchreis haben wir in der Vergangenheit eine Materialreduktion umsetzen können. Unser Milchreisbecher besteht aktuell aus Polystyrol mit Aluminiumplatine.“