Fleischwurst im teuer oder billig-Check

„Die Ware aus höheren Haltungsformen ist heute (noch) nicht in ausreichender Menge verfügbar. Denn die Umstellung auf höhere Haltungsformen erfordert z.B. bei den Landwirtinnen und Landwirten einen Umbau der Ställe. Für diese Umbauten sind zum einen Investitionen und zum anderen auch baurechtliche Genehmigungen erforderlich - die sich ziehen können oder in manchen Fällen auch nicht erteilt werden. Dies ist nur ein Beispiel das verdeutlichen soll, dass die Herausforderungen die gesamte Lieferkette betreffen.



Dennoch halten wir grundsätzlich an unserem bereits kommunizierten Ziel fest: 100 Prozent Frischfleisch (Rind, Schwein & Geflügel) mit mindestens Haltungsformstufe 3 bei den Eigenmarken von REWE und PENNY Deutschland bis Ende 2030.



Aufgrund mangelnder Rohstoffverfügbarkeiten haben die Umstellungen innerhalb der Sortimente teilweise eine längere Anlaufphase – hier stehen wir mit unseren landwirtschaftlichen Partnern in engem Austausch, um die nötigen Ressourcen für ein umfassendes Angebot bereitstellen zu können. Für die REWE Group ist es von besonderer strategischer Priorität, den deutschen Landwirten Planungssicherheit zu geben. Wir streben daher bei unseren REWE und PENNY Frischfleisch-Eigenmarken die deutsche Herkunft an (Ausnahmen sind bei REWE und PENNY jeweils besondere Spezialitäten aus dem Ausland).



Eine schnelle Klärung offener Punkte in den laufenden Gesetzgebungsinitiativen könnte sicherlich dazu beitragen, entstandene Unsicherheiten und Verlangsamungen der Prozesse für alle Beteiligten aufzulösen.



Auch in unserem in diesem Jahr gegründeten Kompetenzzentrum Landwirtschaft arbeiten wir in einem Gremium von Agrarexperten aus Wissenschaft, Praxis, Erzeugung und REWE Group an konkreten Projekten und Maßnahmen, um die die Transformation einer nachhaltigen Landwirtschaft voranzutreiben.



Kriterien und Mindestanforderungen der jeweiligen Haltungsformen finden Sie unter: https://www.haltungsform.de/kriterien-und-mindestanforderungen/“