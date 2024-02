Lebensmittelsicherheit und hohe Produktqualität haben für EDEKA oberste Priorität. Produziert wird der GUT&GÜNSTIG Hummus Natur in Deutschland, der EDEKA Bio Hummus Natur in Polen.

Die Kichererbsen für beide Produkte beziehen wir aus EU-Ländern (etwa Frankreich, Italien, Spanien) und Nicht-EU-Ländern. Der Bezug aus Deutschland oder ausschließlich aus EU-Ländern ist aufgrund geringer Warenverfügbarkeiten und klimatischer Bedingungen nicht möglich.



Beim EDEKA Bio Hummus Natur liegt der Anteil an getrockneten Kichererbsen bei 23,5 Prozent. Der GUT&GÜNSTIG Hummus Natur enthält 41 Prozent getrocknete Kichererbsen. Für die Artikel werden gekochte Kichererbsen verarbeitet, die vor der Weiterverarbeitung gekocht werden und dabei Wasser aufnehmen. Beim EDEKA Bio Hummus Natur machen die gekochten Kichererbsen 47 Prozent im Hummus aus. Dies ist der optimale Anteil, um eine ausgewogene Gesamtkomposition des Hummus zu erhalten.



Die Produkte enthalten neben Kichererbsen auch pflanzliche Öle, Wasser, Sesampaste, Branntweinessig, Zucker, Knoblauch und Gewürze, so dass eine cremige Konsistenz und der unverwechselbare Geschmack erzielt werden. Geschmacklich abgerundet wird der EDEKA Bio Hummus auch mit Sesampaste bzw. Tahin und geröstetem Sesamöl. Für den EDEKA Bio Hummus werden ausschließlich Rohstoffe verwendet, die nach der EU-Bio-Gesetzgebung zertifiziert sind.



Zur Rückfrage nach verschiedenen Rezepturen beim EDEKA Gut und Günstig Produkt

Die Rezepturen wurden nicht verändert. EDEKA ist ein genossenschaftlicher Verbund, der von rund 3.500 selbstständigen Kaufleuten und sieben regionalen Großhandlungen getragen wird. Bei dem GUT&GÜNSTIG Hummus arbeiten wir mit verschiedenen Lieferanten zusammen, daher können die Rezepturen je nach EDEKA-Region leicht variieren. Gerne möchten wir Sie aber schon informieren, dass für einige EDEKA-Regionen in den kommenden Monaten eine Rezepturanpassung geplant ist und beim GUT&GÜNSTIG Hummus auf den Zusatz von Zucker verzichtet werden wird. Dies wird auf dem Produkt gekennzeichnet sein.