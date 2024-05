Neue Starkregen-Studie: Städte auf Extremwetter vorbereiten

Starkregen kann Straßen in kurzer Zeit überfluten. Daher sind Schutzkonzepte wichtig.

Was können Städte und Gemeinden gegen Extremwetterereignisse wie Starkregen, Hochwasser , Hitze oder Dürre tun, und wie können sie sich schützen? Wissenschaftler der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) haben die Klimarisiken und ihre Auswirkungen untersucht.

Städte müssen in Zukunft darüber nachdenken, wie sie mit dem Klimawandel umgehen.

Risikoanalysen für Extremwetter notwendig

Der zweite große Bereich seien die Wetterextreme wie Hitze, Trockenheit und die Starkregenüberflutungen, die in der öffentlichen Diskussion dominierten. Dies sei alles in der Studie aufgegriffen worden, betont Schmitt. Von den Regionen und Gemeinden müssten spezifische Risikoanalysen durchgeführt werden.

Verschiedene Bundesländer seien schon aktiv geworden. Schmitt hob Baden-Württemberg hervor. Das Bundesland habe nach der verheerenden Starkregen-Katastrophe von 2016 in der Gemeinde Braunsbach Leitlinien erstellt, wie Starkregen-Risikoanalysen durchgeführt werden sollen.

Starkregenkatastrophe Braunsbach 2016

In der 2.600-Einwohner-Gemeinde Braunsbach wurde als Folge der Starkregen-Katastrophe ein Klimaschutzkonzept erstellt. Nach dieser Katastrophe wollten wir so etwas haben, erzählt der jetzige Bürgermeister David Hägele.

Maßnahmen gegen Extremwetter in Braunsbach

Braunsbach sei die erste Kommune in Baden-Württemberg gewesen, die so stark betroffen war. Da hätten sich sogar der Ministerpräsident, Innenminister und andere Politikvertreter dieses ganze Leid und Elend von damals angeschaut, betont Hägele. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte man eine Unterstützung in diesem Ausmaß sicherlich nicht bekommen. Da ist sich das Gemeindeoberhaupt sicher.