Studie zu Subventionen im Verkehr: CO2-Ausstoß wird belohnt

Rund 70 Prozent der Beschäftigten in Deutschland pendeln zur Arbeit. Das sind etwa 20 Millionen Menschen. Oft verbunden mit Staus oder anderen Hindernissen, die den Arbeits- oder Heimweg verlängern.

Studie vergleicht Subventionen und CO2-Preis

Forschende des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Kopernikus-Projekts Ariadne zeigten nun in einer Studie , dass die Entfernungspauschale wie ein negativer CO2-Preis wirkt. Für die Studie wurden vier staatliche Subventionen betrachtet, die einen Einfluss auf die nationalen CO2-Emissionen des deutschen Verkehrssektors haben: das Dieselprivileg, die Pendlerpauschale, das Dienstwagenprivileg und die Kerosinsteuerbefreiung

"Wir haben zum ersten Mal vier wesentliche Subventionen aus dem Verkehrsbereich in negative CO2-Preise umgerechnet", erläutert Nicolas Koch vom Mercator Institute for Global Commons and Climate Change MCC. "Die Umrechnung ermöglicht einen Vergleich mit dem tatsächlichen CO2-Preis für den Verkehr."