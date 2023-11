Extremwetter: Wie der Klimawandel Flutkatastrophen befeuert

Mehr als 700 Liter Regen pro Quadratmeter, der in nur wenigen Stunden fällt. Sturmtief Daniel wütet über Griechenland. Zum Vergleich: Bei der Flut im Ahrtal waren es zwischen 100 und 200 Liter, in einem Tag. In Libyen sterben Tausende Menschen durch die Wassermassen, die Daniel bringt. Zuvor ungewöhnliche Starkregen in Spanien.