Die Wetterlage in Mitteleuropa und in den angrenzenden Regionen im Südwesten und Südosten hätte in den vergangenen Wochen kaum unterschiedlicher sein können. Während wir in Deutschland einen größtenteils warmen und trockenen Spätsommer erlebt haben, sind in Spanien, Griechenland und zuletzt in Libyen sintflutartige Regenmassen vom Himmel gekommen. In manchen Regionen fiel in wenigen Tagen so viel Regen wie sonst in Deutschland im ganzen Jahr - und mehr.