Mehrere Tote : Südeuropa kämpft mit extremen Regenfällen

Extremer Stark- und Dauerregen sowie Unwetter machen den Menschen in Regionen des Mittelmeers und Balkans zu schaffen. In Istanbul starben bei Überschwemmungen zwei Menschen, zwei weitere kamen in der Stadt Kirklareli im Nordwesten des Landes ums Leben, wie der Rettungsdienst mitteilte. Die Straßen der türkischen Stadt verwandelten sich infolge heftiger Regenfälle in reißende Flüsse, eine Metrostation stand nach dem nächtlichen Unwetter teilweise unter Wasser. Aus einer Stadtbücherei mussten Medienberichten zufolge Dutzende Menschen in Sicherheit gebracht werden.