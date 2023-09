Schwammstädte gewinnen auch in Europa zunehmend an Bedeutung. Vor allem Rotterdam und Kopenhagen setzen in ihren Klimaanpassungsstrategien auf die Prinzipien des Konzepts. Aber auch Berlin, Leipzig, Hamburg und andere deutsche Städte orientieren sich mit Projekten an der Idee natürlicher Wasserkreisläufe. Bund und Länder stellen durch verschiedene Programme Förderungen für den Ausbau der Klimaresilienz in Städten bereit.