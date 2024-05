Baerbock auf Fidschi-Inseln: Mehr Klimaschutz für Ozeanien

"One country one vote" - "ein Land eine Stimme", zitiert sie das dahinterliegende Prinzip: Egal, wie klein oder groß ein Land ist, vor den Vereinten Nationen hätten alle dasselbe Stimmrecht. Wenn man da zusammenhalte, könne man auch Dinge erreichen. Baerbock verfolgt dieses Prinzip schon länger, recht früh in ihrer Amtszeit hatte sie es zum Beispiel schon ins von Fidschi aus nicht allzu weit entfernten Inselstaat Palau geführt.