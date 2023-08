Defekte Regierungsflieger : Eine Chronologie der Pannen

Beim Flug der Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Richtung Australien am Montag wurde es leider unangenehm spannend. Der Kapitän meldete sich nach einem Tankstopp in Abu Dhabi mit schlechten Nachrichten an die Reisegesellschaft: Eine beim Start ausgefahrene Klappe am Flügel des A340 habe sich nicht ordnungsgemäß wieder einfahren lassen, erklärte der Kapitän. Dies verlangsame den Flug, was dazu führe, dass das Flugzeug die Reise nicht wie geplant werde vollenden können und wieder landen müsse.