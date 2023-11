Neue Panne bei Baerbock-Flug: Täglich grüßt die Landeklappe

Außenministerin Annalena Baerbock bricht ihre Reise in die Pazifik-Region ab. Das Regierungsflugzeug musste erneut wegen technischer Probleme an den Landeklappen umkehren. 15.08.2023 | 0:25 min

Es war nur so halb im Spaß gemeint. Ob die Klappen denn nun wieder eingefahren seien, fragte ein Pressevertreter im hinteren Bereich des Flugzeugs einen Kollegen, kurz nachdem der A340 zum zweiten Mal in Abu Dhabi abgehoben hatte, um Außenministerin Annalena Baerbock nach Australien zu bringen.

Dieselbe Panne wie am Vortag

Vielleicht habe dies dazu geführt, dass die Mechanik bei den Klappen erneut nicht funktionierte. Vielleicht hatte es auch eine andere Ursache. Am Ende war das auch ziemlich egal. "Manchmal ist es wirklich verflixt", kommentierte Ministerin Baerbock die neuerliche Panne.

Wieder 80 Tonnen Kerosin versprüht

Fest stand unterdessen, dass wieder 80 Tonnen Kerosin hinausgesprüht werden mussten, bevor das Flugzeug das zulässige Landegewicht erreichte. Auf den Monitoren spiegelte sich das in vielen grünen Kringeln, die die Flugroute nachzeichnete und an das Kunstwerk eines Dreijährigen erinnerte.

Im Anschluss ging es für die Delegation erneut zurück Richtung Hotel. Am Wunsch, die Reise fortzusetzen, ließ Annalena Baerbock trotz des neuerlichen Zwischenfalls keine Zweifel - noch in der Luft wurde der Versuch unternommen, die Weiterreise zu organisieren. Per Linienflug.