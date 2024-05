Weltschilddrüsentag 2024: Schilddrüsenüberfunktion erkennen

Deswegen sollten Patienten mit ihrem Arzt auch über unspezifische Symptome sprechen. Er weiß in der Regel, ob sie mit der Schilddrüse in Zusammenhang stehen können und kann rechtzeitig handeln. Denn mit der Zeit nehmen die Beschwerden meist zu und können die Lebensqualität stark einschränken. Eine unerkannte Hyperthyreose kann zudem Erkrankungen wie Osteoporose oder Vorhofflimmern am Herz begünstigen.