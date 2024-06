Sparen für Kinder: Sparbrief, ETF und Co. im Vergleich

Wer für sein Kind am Aktienmarkt investieren möchte, stößt vermutlich auch auf Angebote verschiedener Robo-Advisor. Diese ermitteln unter anderem unter Berücksichtigung der eigenen Risiko-Affinität die passende Mischung im Depot. Die digitalen Vermögensverwalter seien allerdings oft verhältnismäßig teuer, so Kathy Elmenthaler. Zusätzlich zu den Transaktionskosten berechneten sie in der Regel Vermögensverwaltergebühren, die oft an die Sparsumme gekoppelt seien. Das bedeutet im Umkehrschluss: Je mehr Geld im Depot liegt, desto mehr kostet es. Dazu hätten Robo-Advisor bisher nur selten und nur auf kurze Zeit den Markt geschlagen - also keine höhere Rendite erwirtschaftet als beispielsweise ein ETF auf den MSCI WORLD-Index, sagt die Geldanlage-Expertin von Stiftung Warentest.