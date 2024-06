Geld anlegen mit Zertifikaten: Wie sicher sind die Anlagen?

Im vergangenen Jahr haben Sparkassen und Volksbanken im großen Stil Finanz-Zertifikate verkauft. Diese Wertpapiere seien aber nichts für normale Sparer, so Verbraucherschützer. Für wen lohnen sich Finanz-Zertifikate wirklich?

Die Zinsen bei Geldanlagen sind gestiegen, kämen aber nicht ausreichend bei Anlegern an, kritisieren Verbraucherschützer. Die Finanzaufsicht BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) geht davon aus, dass der Verkauf von sogenannten Anlage-Zertifikaten eine Rolle spielt und will die Umstände genauer prüfen.

BaFin-Präsident Mark Branson meinte am 14. Mai 2024 gegenüber Journalisten: "Diese Zertifikate boomen in einer Zeit, wo die Zinsmarge sich sehr ausgeweitet hat und die Zinsen für die Einleger sich nur zögerlich verbessert haben. Das ist kein Zufall. Wir nehmen dieses Thema ernst und schauen uns das natürlich an, weil es sehr auffällig ist."