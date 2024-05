Depot eröffnen: So geht Geld Investieren für Anfänger

Sogenannte Neo-Broker gibt es inzwischen einige. Das Depot ist online oder per App mit wenigen Klicks eröffnet und ist meist am günstigsten. Dafür kommt es aber ohne Beratung aus. "Ich muss also vorher genau wissen: Was möchte ich eigentlich kaufen?", gibt Ralf Scherfling zu bedenken.



Auch Neo-Broker bieten den Direktkauf von Wertpapieren und flexible Sparraten an - und das Angebot ist meist recht groß. Durch Push-Benachrichtigungen und gezielter Werbung für bestimmte Produkte können Anleger aber auch zu unüberlegten Käufen oder Verkäufen verleitet werden.