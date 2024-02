Digitale Rentenübersicht: Durchblick bei der Altersvorsorge

die gesetzliche Rentenversicherung

die betriebliche Altersvorsorge

die private Altersvorsorge

Die deutsche Altersvorsorge basiert auf drei Säulen:"Selbstständige haben in der Regel in mindestens einer, wenn nicht sogar in allen drei Säulen Ansprüche", sagt Neumann. Sie sollten sich mit der Digitalen Rentenübersicht auseinandersetzen. "Auch ein Selbstständiger hat vielleicht vor 20 Jahren in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, seit Jahren keine Mitteilungen mehr erhalten und bekommt erst durch das Portal wieder einen Eindruck davon, welche Ansprüche er hat."