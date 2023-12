Österreichisches System: Früh in Rente mit mehr Geld

Während deutsche Rentner laut OECD 52,9 Prozent ihres letzten Netto-Gehalts bekommen, sind es in Österreich 87,1 Prozent. Die Durchschnittsrente ist dort monatlich um gut 400 Euro höher als in Deutschland. Dies geht aus einem kürzlich veröffentlichten Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages hervor, welches Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede der österreichischen Pensionsversicherung und der deutschen Rentenversicherung untersucht hat.

Urlaubs- und Weihnachtsgeld für Rentner in Österreich

Konkret erhielten Rentner in Österreich 2022 eine Alterspension von durchschnittlich 1.480 Euro, während die durchschnittliche Altersrente in Deutschland bei 1.054 Euro lag. Der Clou: Die Rentner aus unserem Nachbarland erhalten ihre Auszahlung 14 Mal im Jahr. Sie bekommen nämlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Dadurch wird die deutsch-österreichische Rentenlücke noch größer. Und noch ein anderer Fakt fällt auf: In Österreich gehen Männer mit 65 Jahren in Rente, Frauen mit 60. In Deutschland klettert die Regelaltersgrenze bis 2029 auf 67 Jahre.

Österreicher zahlen höheren Beitrag zur Rente

In Deutschland liegt der Beitragssatz bei 18,6 Prozent. Der Anteil der Wirtschaftsleistung, den man für die Alterssicherung aufwendet, liegt in Deutschland bei 12,6 Prozent, in Österreich bei über 15 Prozent. Zudem zahlen in Österreich nahezu alle in das Rentensystem ein. Auch Selbstständige und seit 2005 auch zunehmend Beamte. Außerdem machen sich auch die höheren österreichischen Löhne in der Rentenkasse bemerkbar.