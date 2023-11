Altersarmut droht: Wenig Rente für ehemalige Gastarbeiter

Laut einer Untersuchung erhalten ehemalige Gastarbeiter deutlich weniger Rente als in Deutschland geborene Arbeitnehmer. Arbeitnehmer, die vor allem in den 1960er Jahren unter anderem aus Italien und der Türkei angeworben wurden, erhielten im Schnitt etwa 280 Euro weniger Rente als Deutsche, teilte der Mediendienst Integration mit.

Anwerbestopp vor 50 Jahren

Gastarbeiter: Weniger Lohn, schneller arbeitslos

Ein Grund dafür sei, dass diese im Schnitt weniger als ihre deutschen Kollegen verdienten. Am Anfang hätten sie die niedrigeren Löhne noch durch Überstunden und Zulagen für Schwerstarbeit kompensiert. Später, während der Ölkrise in den 1970ern, hätten sie aber als Randarbeiter in den Fabriken als erste ihre Jobs verloren.