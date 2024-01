Grünen-Chefin Lang irrt sich: So viel Rente gibt es wirklich

Zwar werden die Renten immer wieder erhöht - so auch durch die Ampel-Regierung am 1. Juli 2023 und wohl auch in diesem Jahr - langfristig geht die deutsche Rentenversicherung dennoch von einem Absinken des Rentenniveaus aus. Das heißt, dass Renten weniger steigen als die Löhne. Durch die Inflation bliebe einem im Alter also real weniger Kaufkraft durch die staatliche Rente. Das aktuelle Rentenniveau liegt bei 48,2 Prozent des Durchschnittseinkommens eines Arbeitnehmers über 45 Beitragsjahre.