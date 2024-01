Stünde Deutschland ohne Migration besser da?

Raffelhüschens Fazit: "Die fiskalische Bilanz zukünftiger Zuwanderung ist negativ." Im Klartext: Zuwanderung koste Deutschland mehr als sie einbringe. Dabei errechnete der Ökonom in fast allen Szenarien Finanzlücken in Billionenhöhe.

In der " Bild"-Zeitung skizzierte Raffelhüschen sogar, was geschähe, "wenn wir ab sofort einen Zaun um Deutschland ziehen", also gar keine Einwanderung mehr zuließen. Auch in diesem Fall hätte Deutschland eine riesige Finanzlücke - die aber fast 6 Billionen Euro niedriger ausfallen würde als mit Zuwanderung.

AfD sieht Studie als Beleg ihrer Politik

Die Studie “Ehrbarer Staat? Fokus Migration zur fiskalischen Bilanz der Zuwanderung” untersucht für die Stiftung Marktwirtschaft unter Anwendung der Generationenbilanz, inwieweit Arbeitsmigration die öffentlichen Haushalte in Zukunft entlasten kann. Dabei haben die Autoren Bernd Raffelhüschen, Stefan Seuffert und Florian Wimmesberger mehrere Szenarien untersucht - immer unter bestimmten Annahmen, etwa einer Integrationsdauer von sechs Jahren. Daraus ergibt sich, dass Zuwanderung in fast allen Szenarien die sogenannte Nachhaltigkeitslücke verschärft, etwa, weil Migranten durch die unterstellte Integrationsdauer weniger in die Sozialsysteme einzahlen können als die einheimische Bevölkerung. Lediglich unter "optimistischen” Annahmen (Zuwanderer erfüllen mindestens das Qualifikationsmuster der einheimischen Bevölkerung und sind sofort integriert) berechnen Raffelhüschen et al. einen positiven fiskalischen Effekt. Daraus schließen die Autoren, dass "die Migrationspolitik zwar von großer Bedeutung für die fiskalische Nachhaltigkeit in Deutschland" ist, "aber nicht dazu geeignet, die Folgen des demografischen Wandels zu kompensieren". Der Hauptgrund dafür sei, dass der deutsche Staat insgesamt nicht nachhaltig aufgestellt sei, "sondern seinen Bürgern mehr Leistungen verspricht als sie über ihren Lebenszyklus finanzieren". Das bedeute, dass selbst eine erfolgreiche Migrationspolitik eine Anpassung der staatlichen Leistungen - insbesondere der altersspezifischen Sozialausgaben - nicht ersetzen kann.

Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer schreibt, die Studie belege, "was die AfD seit Jahren mahnt: Migration schadet Deutschland wirtschaftlich und in sozialer Hinsicht!"

Studienautor: Wir brauchen Migration

Studie wird falsch interpretiert

Die Kernaussage der Studie ist also nicht, dass Zuwanderung nach Deutschland gestoppt werden müsse - sondern, dass Deutschland langfristig durch zu hohe Sozialausgaben und den demografischen Wandel in eine dramatische finanzielle Schieflage gerate, die selbst durch eine gezielte Arbeitsmigration nicht ausgeglichen werden könne.

Vorschläge zu einer Reform der Sozialsysteme gibt es viele – die eine Lösung dagegen nicht. Ein Hebel ist etwa das Renteneintrittsalter. Argumente dafür: Wer länger arbeitet, bezieht später Rente, die dann aber höher sein wird. Die Rentenversicherung bezieht so länger Einnahmen und versorgt weniger Rentner. Gleichzeitig erhalten Kranken- und Pflegeversicherung höhere Beiträge, da das Arbeitseinkommen in der Regel höher ist als die Rente. Es gibt allerdings auch Argumente gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters. Gewerkschaften etwa kritisieren, dass schon heute viele Menschen frühzeitig in Rente gehen müssten - etwa wegen hoher physischer oder psychischer Belastung am Arbeitsplatz.

Die Sozialversicherungen - die gesetzliche Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung - sind in einem sogenannten Umlageverfahren organisiert. Das heißt: Was ausgegeben wird, muss im selben Jahr durch Beiträge eingenommen werden. In einer alternden Bevölkerung wie der deutschen führt das dazu, "dass die Ausgaben deutlich dynamischer wachsen als die beitragspflichtigen Einkommen. Deshalb müssen die Beitragssätze steigen", erklärt Jochen Pimpertz, Rentenexperte vom Institut der Deutschen Wirtschaft.

Institut der Wirtschaft: Arbeitsmarkt auf Zuwanderung angewiesen

"Wir sehen in der deutschen Industrie, dass die Engpass-Situation bei den Fachkräften zunimmt - und zwar in den unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern und Qualifikationen", sagt Pimpertz. Unternehmen, die aufgrund der Nachfrage eigentlich expandieren könnten, seien dazu teils nicht mehr in der Lage. "Zuwanderung, insbesondere wenn sie eine Integration in den Arbeitsmarkt bedeutet", stärke die Fachkräftebasis, erklärt der Ökonom - und eröffne so Möglichkeiten, "in prosperierenden Bereichen Geschäftsfelder weiterzuentwickeln".