SPD-Parteitag: Kann Scholz seine Genossen nochmal mitreißen?

Um 10 Uhr wird Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem SPD-Bundesparteitag zu den rund 600 Delegierten sprechen. Mit Spannung wird erwartet, was der vor fast genau zwei Jahren vereidigte Regierungschef zur aktuellen Haushaltskrise , zum Konfliktthema Migration und zum Absturz der Ampel-Regierung von SPD FDP und Grünen in den Umfragen sagt. An die Rede schließt sich eine Debatte an, in der sich auch Frust Bahn brechen könnte.