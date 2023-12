Update am Morgen: Ampel-Gezerre statt Jubiläumsfeier

Guten Morgen,

Seit dem 15. November weiß die Regierung, dass sie keinen Haushalt 2024 hat. Das klaffende Loch zu stopfen, versuchen jetzt seit mehr als drei Wochen die Ampelparteien und vor allem ihre Spitzen. Erfolglos. Stabilität können sie nicht gewähren, die Unsicherheit in Land und Wirtschaft nimmt jeden Tag zu. Kompromissfähigkeit legen sie nicht an den Tag, immer wieder werden dieselben roten Linien ins Land geblökt.

07.12.2023 | 2:43 min

Genau das geschieht seit Wochen. Auf dem Parteitag wird die SPD ihrem schwer angeschlagenen Kanzler vermutlich auftragen, die Schuldenbremse zu reformieren, eine Vermögenssteuer einzuführen und den Sozialstaat zu schützen. Genau das wird nicht geschehen. Denn Scholz muss zurück an den Verhandlungstisch zu Habeck und Lindner. Alle, so heißt es, haben den Willen eine Lösung zu finden. Noch.

Was für ein Kanzler er wäre, ohne Grüne und, vermutlich mehr noch, ohne FDP, das, so kann man vermuten, würde Olaf Scholz selbst durchaus gern wissen. Den meisten wäre mit einem Haushalt mehr gedient.

Was heute noch wichtig ist

Wie schneidet Deutschland beim Klimaschutz ab? Auf der Weltklimakonferenz in Dubai stellen Germanwatch, das NewClimate Institute und das Climate Action Network am Vormittag den jährlichen Klimaschutz-Index vor. Er soll die Anstrengungen der Länder zur Bekämpfung des Klimawandels dokumentieren.

Ausführlich informiert

07.12.2023 | 28:22 min

Lage im Nahost-Konflikt

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

07.12.2023 | 2:14 min

Gesagt

Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich den Horizont als eine gebogene Linie. Sie war durch eine dunkelblaue dünne Naht betont - unsere Atmosphäre. (...) Die zerbrechliche Erscheinung versetzte mich in Schrecken.

Vor 40 Jahren landet die Raumfähre "Columbia" wieder in Kalifornien. Mit an Bord war der erste westdeutsche Astronaut Ulf Merbold.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 07.12.2023 | 1:51 min

So wird das Wetter heute

Am Freitag kommt zunächst im Westen, später in der Mitte Glatteisregen auf, in den Mittelgebirgen kann es schneien. Im Osten und Südosten bleibt es noch meist trocken mit etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen minus 3 und plus 8 Grad.