SPD-Generalsekretär bei "Illner": Kühnert will aktiven Staat

Wird es eine Last-Minute-Einigung geben oder wird es ein düsteres Weihnachtsfest für die Koalition und das Land? Auf wessen Kosten saniert die Ampel den Haushalt?

Weniger investieren, nur weil das Bundesverfassungsgericht einen Strich durch die Haushaltsplanungen der Ampel-Koalition für 2024 gemacht hat? "Das sind wir nicht bereit zu tun", sagt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Es gelte schließlich, das industrielle Rückgrat des Landes zu bewahren. Kühnert sagt, er wolle um einen "aktiven, investierenden Staat" kämpfen.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann vermisst die Klarheit darüber, wohin die Koalition das Land steuern will. "Dieses Land ist völlig verunsichert. Viele sind fassungslos, weil es keinen Plan gibt", sagt Linnemann:

Dieses Land kann nicht zwei Jahre so weitermachen. Irgendwann gibt es einen Kipppunkt. Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär

Das Problem sei nicht, dass zu wenig Geld da ist, sondern die Überregulierung: "Dieses Land muss schneller und effizienter werden - und an die nächsten Generationen denken."

Kurz vor dem SPD-Parteitag steht fest: Der Haushalt 2024 kann nicht mehr vor Jahresbeginn beschlossen werden. Der Finanzminister bleibt gelassen, die Union fordert Konsequenzen. 07.12.2023 | 2:43 min

Südekum: Schuldenbremse reformieren

Anders als Linnemann, spricht sich der Ökonom Jens Südekum für eine Lockerung der Verschuldungsregeln aus: "Die maximal scharf gestellte Schuldenbremse ist ein Korsett, mit der wir die Aufgaben, vor denen das Land steht, nicht bewältigen können." Deutliche Kürzungen würden die Rezession verschärfen. Daher müsse die Schuldenbremse für investive Zwecke reformiert werden.

Gefragt sei eine besonnene und keine hektische Reaktion auf die neue Haushaltslage. Und, auch zu diesem Zweck, ein neuerlicher Notlagen-Beschluss auf Bundesebene auch für 2024. "Die langfristige Lösung kann nur im Konsens aller demokratischen Parteien gefunden werden", betont Südekum und regt ein Sondervermögen Klimatransformation an.

Wie geht es weiter mit der Schuldenbremse? Ralf Stegner von der SPD plädiert auf ein Aussetzen der Schuldenbremse 2024. Mathias Middelberg von der CDU spricht sich dagegen aus. 30.11.2023 | 11:57 min

Wagenknecht: Regierung ist planlos

"Die weltpolitische Lage ist für andere Länder auch schwierig. Und wir sind Schlusslicht. Wir stehen ganz hinten unter den Industrieländern", sagt die Partei-Neugründerin Sahra Wagenknecht (ehemals Linke). Die Ampel-Parteien hätten sich in ihren Ideologien eingegraben, die Union liefere auch nichts Konstruktives.

Die Leute spüren: Die Regierung hat keinen Plan, wo es hingeht. Sahra Wagenknecht, ehemalige Linken-Politikerin

Sie schlägt eine "Solidaritätsabgabe" für Vermögende vor. Viele Dinge würden nicht mehr funktionieren, in Bildung, Versorgung und Infrastruktur, so Wagenknecht: "Wir haben über viele Jahre in Deutschland einen massiven Mangel an Investitionen. Es wurde immer auf die Substanz gewirtschaftet. Wenn man das nicht ändert, wo soll denn Deutschland in zehn Jahren stehen?"

Mit ihrem Verein will Sahra Wagenknecht Menschen ansprechen, die mit den etablierten Parteien unzufrieden sind, sagte die langjährige Linkenpolitikerin im heute-journal-Interview. 23.10.2023 | 6:59 min

Unsicherheit nach Urteil des Verfassungsgerichts?

Die Journalistin Melanie Amann (Spiegel) spricht mit Blick auf das Verfassungsgerichtsurteil von einem "Fiasko", das Unsicherheit bei Bürgern und Unternehmen auslöse:

Es ist offensichtlich keine politische Einigung möglich zwischen den drei entscheidenden Personen der Ampel. Melanie Amann, Journalistin

Die jüngste Regierungserklärung von Olaf Scholz sei denkbar blass ausgefallen. Und das Urteil habe das gesamte politische Narrativ des Kanzlers zerstört: "Dieser Schock hat dazu geführt, dass er verstummt ist."

Einen gravierenden Mangel an Führung moniert auch Linnemann. "Die Ampel-Koalition hatte nie ein gemeinsames Fundament", sagt der CDU-Generalsekretär. Und fordert, dass Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellt: "Wenn er die gewinnt, können wir gern einen Neuanfang machen. Aber so kann es nicht weitergehen. Zwei Jahre so weitermachen, kann sich dieses Land nicht leisten."

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Bundeshaushalt stehen der Ampel-Koalition harte interne Verhandlungen bevor - denn wo soll das viele Geld jetzt herkommen? 27.11.2023 | 2:25 min

