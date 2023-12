Haushaltskrise: Lindner will bei Sozialem und Klima sparen

Das Bundesverfassungsgericht hatte Mitte November nach einer Klage der Union die Aufstockung des Klima- und Transformationsfonds (KTF) durch ungenutzte Kredite aus der Corona-Pandemie für unzulässig erklärt. Dies stürzte die Ampel-Regierung in eine Haushaltskrise. Die Bundesregierung will nun für 2023 eine Notlage erklären und zum vierten Mal in Folge die Schuldenbremse aussetzen . Im kommenden Jahr will FDP-Chef Linder die Schuldenbremse wieder einhalten.