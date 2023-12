Lindner kündigt Kürzungen im Haushalt 2024 an

Zuvor allerdings müsse die Ampel aber ernsthafte Sparbemühungen erkennen lassen, etwa beim Bürgergeld - also dem Nachfolger von Hartz IV. Würden eine Millionen Bürgergeldempfänger arbeiten, würde das den Staat jährlich um 30 Milliarden Euro entlasten, so Middelberg. "Bewegen Sie sich mal wirklich und gehen Sie ran an Ihren Haushalt."