moma-Duell: Bremst die Schuldenbremse bei Investitionen?

Das moma-Duell zwischen Stegner und Middelberg im Video 30.11.2023 | 11:57 min

Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte am Mittwoch in der ZDF-Sendung "Was nun, Herr Lindner? die Finanzlücke für 2024 konkret beziffert. Haushaltspolitiker Middelberg reagiert darauf: "Um es klar zu sagen, diese 17 Milliarden, die muss diese Regierung jetzt aus ihrem normalen Haushalt erbringen." Der Haushaltspolitiker ergänzte: "Wenn der Finanzminister das jetzt nicht geregelt kriegt, dann sollte er abtreten."

Middelberg fordert Ampel zu Einschränkungen auf

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner verteidigte die Bundesregierung und verwies auf krisenhafte Zeiten und Belastungen, die die Haushaltspolitik erschwerten: "Wir leben nicht in normalen Zeiten. Wir hatten Corona , wir haben den Ukraine-Krieg , wir haben Inflation , wir müssen die Trendwende hinbekommen, was die Transformationen angeht." Stegner ergänzte: "Wir müssen alles dafür tun, dass Deutschland mitspielen kann in der Welt, dass wir für zukunftsfähige Arbeitsplätze sorgen."

Die Positionen im Haushaltsstreit "liegen nach wie vor weit auseinander", so Dorthe Ferber aus dem ZDF-Hauptstadtstudio. Im Moment sei "nicht klar, wie dort eine Einigung erfolgen könnte." 30.11.2023 | 1:24 min

Stegner mahnt Wettbewerbsfähigkeit an

SPD-Politiker Stegner sieht die Schuldenbremsen-Diskussion in Deutschland als Hemmnis im internationalen Wettbewerb, er entgegnete: "Wenn man sich in der Welt umschaut, die Amerikaner investieren 750 Milliarden Dollar in Zukunftsprogramme, damit Arbeitsplätze geschaffen werden und am Ende weniger Sozialtransfers stattfinden. Genau das müssen wir in Deutschland auch machen, die marode Infrastruktur verbessern, etwas für gute Bildung und bezahlbares Wohnen tun sowie für vernünftige Mobilität."