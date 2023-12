Öffentlicher Dienst: Das sind die Knackpunkte im Tarifstreit

Für rund eine Million Tarifbeschäftigten der Länder. Üblicherweise wird ein Abschluss auf die Beamtinnen und Beamte übertragen - so kommt man auf mehr als drei Millionen Betroffene. Verhandelt wird etwa für Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen sowie für Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte an Unikliniken . Strafvollzug und Justizwesen sind genauso betroffen wie die Kitas in Berlin