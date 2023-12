85 Jahre nach Pogromen: Magdeburg hat wieder eine Synagoge

Ein Menschenleben nach der Zerstörung der Magdeburger Synagoge zur Zeit Nazi-Deutschlands wird am Freitag die neugebaute Synagoge ihre Pforte öffnen. "Wir blicken erwartungsvoll auf den ersten Gottesdienst am 8. Dezember, auf die Reaktionen unserer Gemeindemitglieder", sagt Inessa Myslitska, die Vorsitzende der für den Bau verantwortlichen "Synagogengemeinde".

Einige von ihnen haben 30 Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Für viele beginnt ein neues Kapitel - auch in ihrem religiösen Leben.

"Historisches Ereignis"

Bescheiden und nicht auffallend wollten die Gemeindemitglieder ihre neue Synagoge haben. Es sei ein "historisches Ereignis" für die Jüdinnen und Juden in Magdeburg, sagt die Vorsitzende. "Dieses wunderschöne Gebäude - unsere Neue Synagoge, unser neues Zuhause - vereint in sich viele Hoffnungen und Erwartungen vieler Menschen", so Myslitska.