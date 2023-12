Umfrage: Jede dritte jüdische Gemeinde erlebt Angriffe

Drohungen, Beleidigungen, Schmierereien: Jede dritte jüdischeGemeinde in Deutschland hat einer Umfrage zufolge in den vergangenen Wochen antisemitische Attacken erlebt. Unisono sei psychischer Druck über Drohanrufe und Drohmails angegeben worden, erklärte der Zentralrat der Juden. "Das sind erschütternde Berichte", sagte Zentralratspräsident Josef Schuster.

Der Nahost-Konflikt wühlt das Land auf. Frust und Ohnmacht auf den Straßen, Hass gegen Juden und Muslime. Ist Deutschland für alle noch sicher? 17.11.2023 | 11:34 min

Nahezu jede befragte Gemeinde zufrieden mit Sicherheitsbehörden

Fast 80 Prozent gaben demnach an, es sei seit dem 7. Oktober unsicherer geworden, in Deutschland als Jude zu leben und sich so zu zeigen. Leidtragende seien vor allem jüdische Senioren, Familien mit Kindern und Jugendliche. Zugleich seien aber 96 Prozent der befragten Gemeinden zufrieden mit der Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden.

Sana Kisilis im "Berlin direkt"-Interview. Sie sagt: Antisemitismus ist kein Kavaliersdelikt. 10.11.2023 | 0:36 min

Schuster beklagt Gleichgültigkeit gegenüber Antisemitismus

Schuster zeigt sich in einem Interview mit der "Zeit" enttäuscht über Gleichgültigkeit bei Antisemitismus in Deutschland. "Ungefähr 20 Prozent der deutschen Bevölkerung haben antijüdische Vorurteile", erklärt er. "Das heißt: Die Mehrheit denkt nicht so." Aber wenn die palästinensische Terrororganisation Hamas einen Tag des Zorns ausrufe und Eltern Angst hätten, ihre Kinder in jüdische Kindergärten oder zum Sport zu schicken, dann sei das vielen egal, kritisierte Schuster.