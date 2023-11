So bereitete sich Hamas auf die Angriffe vor

Die Angriffe der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober waren keine spontane Aktion, sondern eine von langer Hand geplante Attacke. Wie detailliert die Vorbereitungen waren, zeigt nun eine Auswertung von Videos und Bildern , die Hamas und weitere militante Gruppen in den Jahren vor den Angriffen veröffentlicht haben. Journalisten der BBC haben diese Aufnahmen mit Videomaterial der tatsächlichen Angriffe verglichen und konnten viele Aktionen aus den Trainingsmanövern wiedererkennen.

Die ersten militärischen Übungen starteten demnach bereits im Dezember 2020 unter dem Decknamen "Strong Pillar" ("Starke Säule"), ausgerufen von Hamas-Chef Ismail Haniyeh. Koordiniert wurden die Trainings, an denen insgesamt zehn palästinensische Gruppierungen teilnehmen sollten, aus einer gemeinsamen Kommandozentrale, die bereits 2018 aufgebaut worden sein soll. Unter den Gruppen waren etwa der "Islamische Dschihad" in Palästina oder die Qassam-Brigaden, eine der militärischen Unterorganisationen der Hamas.

Nachdem eine Verlängerung der Feuerpause vereinbart wurde und elf weitere Geiseln freikamen, scheint weitere Bewegung in den Konflikt zu kommen. Luc Walpot berichtet. 28.11.2023 | 1:20 min

Was hat die Hamas trainiert?

Die Aufnahmen der Übungseinheiten zeigen exakte Vorbereitungen auf das, was am 7. Oktober an und hinter den israelischen Grenzzäunen passiert ist. Die Kämpfer dringen in nachgebaute Militärstützpunkte ein, greifen Panzer an, nehmen Geiseln und bringen sie weg aus der Kampfzone.