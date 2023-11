Die Drahtzieher hinter dem Hamas-Terror

Im Oktober stürmen mehr als 1.500 Hamas-Terroristen israelisches Gebiet. Wie konnte es der Hamas gelingen eine Grenze zu überwinden, die als eine der am besten gesicherten der Welt gilt? 10.11.2023 | 44:10 min

Mohammed Deif: Der Kopf hinter dem Hamas-Terrorangriff

Nancy Faeser hat das Verbot der islamistischen Terrororganisation Hamas und des Netzwerks Samidoun in Deutschland bekannt gegeben. 02.11.2023 | 1:39 min

Katar als einer der größten Geldgeber für den Gazastreifen

Während Mohammed Deif weiterhin in Gaza vermutet wird, sind viele Hamas-Anführer ins Ausland geflohen, unter anderem nach Katar . Schon seit Jahren ist die Hamas-Führung in dem kleinen Emirat am Golf mehr als nur zu Besuch. Katar ist einer der größten Geldgeber für den Gazastreifen , man spricht von rund 1,5 Milliarden Dollar seit 2012.

Ein Tunnelsystem als Warenschleuse, Finanzspritzen getarnt als Hilfsgelder, Millionensummen aus Iran und Katar – die Hamas gilt als eine der reichsten Terrorgruppen der Welt. 22.10.2023 | 2:33 min

Finanziert das Geld auch den militärischen Flügel der Hamas? Im Interview reagiert einer der politischen Führer der Hamas, Abu Marzouk, auf diese Frage gereizt - und wiegelt ab: "Was passt Ihnen nicht, an dem Umstand, dass wir Hilfen aus Katar erhalten? Wenn es denn der Fall wäre - warum würde das den Westen stören? Warum stellen Sie so dumme Fragen? [...] Katar unterstützt uns weder finanziell noch mit Waffen, denn Katar besitzt gar keine Waffen", so Marzouk.