Was die Hamas-Tunnel im Gazastreifen so gefährlich macht

Die Tunnel sind unterschiedlich gut ausgebaut, wie Aufnahmen der israelischen Armee IDF und Presseberichte zeigen: Einige der Gänge sind mit Beton verkleidet, wirken stabil. Sie sollen teils so hoch sein, dass ein Lastwagen hindurch fahren kann. Sogar ein Löwe für den Zoo in Gaza soll so geschmuggelt worden sein - allerdings wachte er bei der Aktion auf, weil er nicht ausreichend sediert war, erfuhr das Magazin "National Geographic" von einem Schmuggler. Andere Tunnel sind nicht mehr als schmale und einsturzgefährdete Gänge unter der Erde.