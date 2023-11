Makkabi-Chef Meyer bei Lanz: Erneut Vorwürfe gegen FC Bayern

Als die Hamas am 7. Oktober einen Terrorangriff auf Israel startete, habe auch "eine Zäsur hier in Deutschland" stattgefunden. Das sagte Alon Meyer am Mittwochabend bei Markus Lanz.

Meyer ist Präsident von Makkabi Deutschland, dem Dachverband für jüdische Sportvereine in Deutschland. In seiner Position sieht er aktuell bedenkliche Tendenzen.

Jüdinnen und Juden haben Angst in Deutschland. Was bedeutet Antisemitismus im Alltag? 12.11.2023 | 4:01 min

Jüdische Fußballer müssen von Polizei gerettet werden

Er selbst sei "ein großer Verfechter Deutschlands", sagte Meyer: "Ich liebe Schwarz-Rot-Gold, ich will mir das auch nicht nehmen lassen von irgendwelchen rechten wie linken Gruppen." Seit dem 7. Oktober sei aber sein Glaube an Deutschland "wirklich ein Stück weit zusammengefallen". Es falle ihm schwer, "noch an das Gute zu glauben, weil das jetzt ganz, ganz stark ins Schwanken gerät, wenn ich hier das sehe, was auf unseren, auf meinen deutschen Straßen passiert".