Preis für Zivilcourage an Lehrkräfte aus Burg

von Antje Klingbeil 23.11.2023 | 14:00 |

An einer Schule in Burg war rechtsextreme Hetze an der Tagesordnung. Zwei Lehrkräfte, Laura Nickels und Max Teske haben diese Umstände durch einen Brandbrief öffentlich gemacht. Jetzt erhalten sie den Preis für Zivilcourage.