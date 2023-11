Verfassungsschutz warnt: Extremisten vereint im Israel-Hass

Auch nach Ereignissen wie der Explosion am Al-Ahli-Krankenhaus Mitte Oktober in Gaza kam es hierzulande umgehend zu Ausschreitungen und Festnahmen . Die Hamas gab damals sofort Israel die Schuld - und hält auch weiter daran fest. Eine Analyse von ZDFheute sowie ein am Wochenende veröffentlichter Bericht von Human Rights Watch kommen dagegen zum Schluss, dass für die Explosion mit Dutzenden Toten vermutlich eine fehlgeleitete palästinensische Rakete ursächlich war.